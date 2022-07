Starzplay el servicio internacional de streaming premium de Starz, publicó la primera imagen de su próxima serie, Nacho (también conocida como Nacho, una industria XXX-L), que ofrece a los espectadores asomarse a la “otra, provocativa, industria del cine”. La producción que está inspirada en la vida de la estrella del porno español Nacho Vidal, estará disponible a través de Starzplay en España y América Latina y en Estados Unidos y Puerto Rico en Pantaya, este otoño.

La serie, protagonizada por el actor coruñés Martiño Rivas, cuenta la historia de las personas reales que están detrás de la industria del porno, que genera más de 500 millones de euros al año en España. Nacho Vidal cambió las reglas del juego de ese sector en los 90, cuando se convirtió en una superestrella internacional. Ahí comienza su historia. Además de Rivas y María De Nati, el reparto de Nacho incluye a Andrés Velencoso (Élite), Pepa Charro (El Ministerio del Tiempo), Edu Soto (Tu cara me suena), Miriam Giovanelli (Coronte), Carmen Conesa (Merlí. Sapere Aude), Montse Guallar (El cuerpo), Nancho Novo (Amar es para siempre), Albert Baró (Merlí), Marina Gatell (Lalola), Penélope Guerrero (Sky Rojo), Rubén Jiménez (Perímetro Zero), Juan Carlos Vellido (Piratas del Caribe: On Stranger Tides), Paola Bontempi (La que se avecina) y Nuria Herrero (Madres Amor y Vida).

Nacho está producida ejecutivamente por Teresa Fernández-Valdés, que también ejerce como showrunner, y Ramón Campos. La serie de ocho episodios está escrita por Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira, María José Rustarazo y Flora G. Villanueva y dirigida por David Pinillos, Beatriz Sanchís y Eduardo Casanova.