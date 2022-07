Esta noite chegará á Televisión de Galicia (TVG) unha nova edición do programa Festigaliando, que nesta ocasión estará centrada no Morriña Fest, festival que regresou no seu formato habitual a pasada fin de semana e que volveu ao coruñés estadio de Riazor despois de casi 30 anos.

Polo seu escenario pasaron artistas de referencia do panorama musical galego, nacional e internacional. O evento é xa unha referencia na comunidade galega, xa que ten un grande impacto na súa contorna. Por iso, o programa visitará A Coruña para saber que opinan os visitantes e os negocios locais sobre a celebración desta cita musical na cidade.