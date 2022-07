Hace ya varios meses que Carlota Corredera se despidió de 'Sálvame' para centrarse en su familia y un nuevo proyecto profesional de que todavía no se conoce nada. Desde que la periodista dijo adiós a las tardes de Telecinco, poco o nada se ha sabido de ella. Sólo se ha dejado ver en algún que otro evento en el que ha hablado con la prensa pero siendo siempre muy prudente.

Aunque sigue muy alejada de la pequeña pantalla, Carlota Corredera ha querido recuperar su esencia periodística asistiendo como invitada al programa ‘Estirando el chicle’, el podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín que se ha convertido en todo un éxito.

La viguesa ha aprovechado su visita para agradecerles agradecerles que reconozcan a Chelo García-Cortés como una figura importante dentro del colectivo LGBTIQ+. “No creo que hayáis hecho feliz a nadie más en esta vida de lo que le habéis hecho feliz a ella, con el reconocimiento que le distéis, con su lugar en el mundo LGBTIQ+, para ella fue muy importante, porque está acostumbrada a recibir muchos palos en ‘Sálvame’, y de pronto, sentirse cuidada, mimada y reconocida, para ella fue muy importante”, explicó.

Esta semana ni más ni menos que @CarlotaLlauger hablando de lo que significa ser una mujer al mando y contando entresijos de momentos que son HISTORIA DE ESPAÑA: tú y yo, Chelo... 👩‍❤️‍👩 Con sección de @henarconh 💜 El viernes en la app de @PodiumPodcast 💥 pic.twitter.com/H05WCz3rPM — Estirando el chicle (@EstirandoChicle) 22 de junio de 2022

El momento estelar de su entrevista llegó cuando la ex presentadora de 'Sálvame' sacó a relucir los entresijos del formato hablando de su etapa como directora de 'Sábado Deluxe'. Fue durante ese tiempo cuando la televisión vivió uno de esos momentos que pasarán a la historia: cuando Bárbara Rey confesó que entre ella y Chelo García-Cortés había habido "una noche de amor".

"Yo fui la directora del ‘Deluxe’ el día que Bárbara Reye dijo: ‘tú y yo, Chelo, y te quiero y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres...’. Entonces, yo tengo que deciros que esa fue una de las noches más brutales que yo he vivido como directora, porque, ahora se va a enterar Chelo, yo sí sabía lo que iba a decir Bárbara, pero Chelo no”, desveló la gallega.

"Ese día traicioné a Chelo en favor del show y la historia, pero yo sí había pactado lo que Bárbara iba a decir. No sabía cómo lo iba a decir, porque eso solo lo puede hacer ella. Ese silencio, eso no hay guionista que lo haga” confesó.