Facendo as Américas, o programa presentado por Estíbaliz Veiga no que se entrevista a personaxes galegos ou con raíces galegas que un día decidiron emprender unha nova vida e probar sorte emigrando a Latinoamérica, regresa esta tarde, ás 17.45 horas, á Televisión de Galicia (TVG). Unha viaxe ata Arxentina, Uruguai e Brasil para coñecer de primeira man a traxectoria persoal e profesional de persoeiros de éxito con raíces galegas da talla da actriz Esther Goris, o afamado científico Drauzio Varella, os empresarios Juan Alvite, Julio Ríos ou Juan Salgado, o chef Manuel Corral, ou o embaixador da Arxentina en España, Raúl Alfonsín, que serán algúns dos protagonistas desta segunda tempada do espazo.

Conducido pola actriz e presentadora Estíbaliz Veiga, Facendo as Américas presentará aos espectadores a eses galegos que arriscaron todo canto tiñan para buscar o éxito alén das súas fronteiras e que conseguiron emprender unha traxectoria persoal e profesional converténdose en protagonistas de historias caracterizadas pola sensibilidade e o inmenso amor por Galicia. Na entrega de hoxe, o programa da TVG viaxará ata Arxentina, en concreto ao Partido da Costa Este, para coñecer a Esther Goris, a actriz arxentinogalega que triunfa no cine latinoamericano e que aínda que nacida en Ezeiza (Bos Aires) considérase galega ao cen por cen. Cunha longuísima traxectoria fílmica, un dos seus papeis máis premiado foi o que interpretou no ano 1996 na película Eva Perón, dando vida á súa protagonista, Evita. Filla, neta e bisneta de galegos , tras morrer o seu pai, natural da Estrada, Esther Goris toma a decisión de contar a historia que narra o exilio dos seus país e cobra vida Morriña, unha homenaxe á emigración galega que foi rodada en Santiago.