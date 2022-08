As localidades coruñesas de Sada, Cambre e Santa Cruz de Oleiros serán algúns dos destinos festivos do programa Vaia Troula, que emite hoxe a TVG. As cámaras do programa tamén pasarán polo emocionante Naufraxio de Laxe, a gran sardiñada do concello de Sada e as festas de San Bartolomeu de Pravio en Cambre.

O menú trouleiro deste domingo á noite inclúe as festas de Santa Cruz de Oleiros, a festa dos produtos do mar da Illa de Arousa, e a churrascada máis grande de Galicia que organizan en Carballido, no concello de Alfoz. A presentadora, Noelia Rey, viaxará ademáis ao concello de Redondela para participar no seu divertido e multitudinario Entroido de Verán. E as reporteiras, coma sempre, estarán nas mellores celebracións da fin de semana. O Vaia troula desta noite continúa co seu intenso percorrido festeiro do mes de agosto. Neste senso, a reporteira Belén Vara irá a Xinzo de Limia co obxectivo de pasalo en grande nunha nova edición da Festa do Esquecemento. Pola súa parte, Adela Bértolo visitará a parroquia da Bandeira, no concello de Silleda, para saborear a súa Festa da Empanada. Nesta celebración hai un gran concurso de deliciosas empanadas que ninguén debería perder. E Alba Lea viaxará a Doade, en Lalín, onde celebran unha enxebre Festa da Malla na que non falta ningún detalle. E para que a troula sexa total o programa deste domingo tamén ofrecerá a actuación da orquestra Los Españoles. Tamén o programa Comisión de festas achégase esta semana á localidade de Parada de Amoeiro, unha pequena vila de Ourense, con menos de 300 veciños, aínda que a cousa cambia cando se celebran as festas na honra do Santiago Apóstolo.