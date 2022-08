O espazo máis romántico da TVG, Casamos!, dá a coñecer esta noite do martes a historia de amor de diamante entre Carmela e Ramón. Trátase dunha relación única que comezou hai xa 60 anos, durante a verbena das festas patronais do Santiago na súa vila natal: Arteixo.

Aínda que a parella tivo que enfrontarse a unha relación a distancia nunha época en que as comunicacións non eran as máis doadas, souberon superala e construír toda unha vida xuntos.

Agora queren celebrar os 60 anos de amor que supoñen as súas vodas de diamante. Farano rodeados da súa familia nunha celebración completamente diferente á súa primeira voda. Queren unha gran festa chea de música, de alegría e de diversión.

Xa antes no programa A Revista, estará no estudio da TVG María Castelao, de Art for Dent, Asociación Galega da Enfermidade de Dent, integrada por varias familias unidas para loitar contra unha doenza minoritaria que afecta gravemente os riles dos seus fillos e fillas.

Xunto a María Castelao, estará o xefe do Laboratorio de Nefroloxía do CHUS, Miguel Ángel García, que explicará as implicacións desta enfermidade na saúde nefrolóxica dos pacientes que a padecen.

Outro dos temas que hoxe se tratará en A Revista será a ludopatía, para o que contará coa presenza de Francisco Gil, presidente da Asociación Agalure, que axuda as persoas que padecen esta enfermidade e outras adiccións comportamentais, e tamén á súa contorna. O programa tamén contará este martes coa presenza da bióloga Xiana Albor e de Esther Ordóñez, veterinaria da Agrupación Apícola de Galicia. E achegarase á localidade lucense de Quiroga para coñecer o proxecto Ouro de Quiroga, unha das almazaras máis grandes de Galicia.