A través dos diversos Camiños de Santiago, coas etapas de toda Galicia, avanza na TVG o programa especial Camiñantes e cantantes de norte a sur. Profundiza en rivalidades como “a dos camiños que van polo norte e os que van polo sur, que non se reduce á beleza dos lugares que atravesan, senón que comparan tamén a tradición e a calidade da música relacionada coas diferentes vilas percorridas en cada traxecto”. Esta noite, na primeira das dúas entregas, participarán Pepo Suevos e Manquiña.

O segundo episodio será este venres, e o elemento central dos dous sera La Oca Band: unha agrupación musical que pon banda sonora ás diferentes sendas de peregrinación, nun espectáculo que leva xa dous anos de xira e que conta con Pili Pampín, Lucía Pérez ou Laura Añón.

O enfrontamento musical está dirixido polos actores e humoristas Manuel Manquiña e Pepo Suevos. O primeiro preséntase tamén como camiñante e cantante de orixe viguesa, que “intentará enxalzar a grandeza dos Camiños de Santiago que cruzan as provincias de Ourense e Pontevedra”. Suevos, ferrolán de nacemento, cumprirá a mesma misión, “pero cos camiños que transcorren ao longo da Coruña e Lugo, cunha variante musical tamén de primeiro nivel”.

Cada un fará unha exposición das marabillas das súas zonas, co ritmo da música en directo que achegará La Oca Band ao longo do programa.Na edición desta noite do mércores, os espectadores poderán seguir o percorrido norteño que fará Pepo. Nel verán paraxes e localizacións indispensables dos camiños do norte, que o cómico ferrolán relacionará cun tema musical. Unha vez desvelado o tema, amosarase a versión que del se fará desde o escenario.

Soarán Galicia terra meiga na voz de Pili Pampín, O tren, Terra, temas de Fuxan os Ventos e un mix de Juan Pardo.