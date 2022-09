“¡El público ha decidido que el ganador sea.... Carla Zaldívar!”, exclamó el presentador ferrolano Jesús Vázquez, en la gran final de la segunda edición del programa Idol Kids, en Telecinco. Ya al acabar su última actuación, en la que versionó Feeling good, tanto sus compañeros, como el jurado y los presentadores señalaron que era la ganadora de la edición: “Si yo la valoro estoy siendo deshonesto conmigo mismo. Yo no puedo valorar a una persona que me está dando cien vueltas” decía Omar Montes. Ángeles Muñoz comentó: “Eres impresionante. Me pareces una de las mejores voces que hemos escuchado en este programa. Mereces ganar, sin ninguna duda”. Mientras, por su parte, Ana Mena se reafirmaba: “Eres una jefa. Estoy tan orgullosa de ti, no te lo puedes imaginar. Te lo mereces tanto. Eres una fuera de serie”.

Solo hace seis meses que la pequeña llegó a vivir a España, procedente de Honduras. “Los sueños se pueden hacer realidad”, decía la pequeña, que en la semifinal ya rozó el cien por cien de votos del público. “Lo nunca visto”, exclamaban. Carla Zaldívar, de solo 15 años, se llevaba los 5.000 euros del premio y una oferta laboral. Los responsables de Idol Kids ya le habían dado una sorpresa antes de alzarse con la victoria. La niña recibió un sobre con un mensaje de los encargados del musical de Los chicos del coro, que le comunicaron que ha sido seleccionada para una audición privada.