O Eventos G da Televisión de Galicia (TVG) métese hoxe entre bastidores da orquestra coruñesa Los Satélites para coñecer as claves do seu éxito e os dez segredos xamais contados da súa historia. Unha historia que comezou en 1938 e que levou a esta formación coruñesa por medio mundo, onde triunfou grazas á calidade e profesionalidade dos seus músicos e aos innumerables ensaios ata hoxe en día, que é unha das orquestras máis respectadas e co público máis fiel de Galicia.

Da man dos presentadores Arturo Fernández e Alba Mancebo, repasarase a traxectoria de éxito e os fitos desta orquestra que, froito das súas viaxes, trouxo nos anos 50 os ritmos tropicais á nosa terra, ademais de incontables recoñecementos. Neste Eventos G farase un percorrido polos seus 83 anos de vida e polos seus espectáculos máis aplaudidos, polos que pasaron oito directores musicais e uns 300 músicos e cantantes, que deixaron un legado único e xa mítico.