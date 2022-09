Hay expectación, tras el anuncio de que Atresmedia produciría con Globomedia una serie derivada de la mítica Un paso adelante, UPA Next, pero aún habrá que esperar, ya que está en proceso de grabación. No obstante, conscientes de las ganas que hay, Atresplayer Premium ha elaborado un nuevo formato original, Historias de UPA Next, que servirá de aperitivo y que estrenará hoy. El resto de entregas se irán ofreciendo ese día de la semana. Consistirá en cinco relatos de ficción cortos, de 10 minutos de media de duración, en los que aparecen los personajes que se recuperan de esa Fama a la española que fue la serie original —todo un referente para los jóvenes de principios de los 2000—, así como los nuevos fichajes, que darán vida a la nueva generación de alumnos de la famosa academia de baile.

Las protagonistas de esta primera entrega de Historias de UPA Next, cuyas tramas se centran en el futuro de la escuela (siempre en peligro en la serie original y algo que tristemente es muy real para las academias de baile), serán Silvia (Mónica Cruz) y Carmen Arranz, la directora (interpretada por Lola Herrera). Entre los actores que recupera la serie, se encuentran Miguel Ángel Muñoz (Roberto), Beatriz Luengo (Lola), Mónica Cruz (Silvia) —componentes del extinto grupo UPA Dance, surgido por el éxito de la serie y que entonces arrasó con sus giras—, la veterana actriz Lola Herrera, Lucas Velasco y Marta Guerras. Entre ellos no se encuentra Silvia Marty, la actriz que dio vida al personaje de Ingrid, la mejor amiga de Lola, y que también formó parta del grupo musical, porque está metida en otros proyectos.