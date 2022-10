El Consejo de Ministros aprobó ayer una modificación de los estatutos de la Corporación RTVE para dar poderes ejecutivos al presidente del Consejo de Administración, cargo que ocupa Elena Sánchez en interinidad tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, según confirmaron fuentes oficiales. Estas mismas fuentes explican que la modificación viene dada por una situación sobrevenida ante la dimisión de Pérez Tornero y se basa en un informe realizado por la Abogacía del Estado en 2011, estableciendo un mecanismo de sustitución del presidente de la corporación en caso de cese o dimisión. En este sentido, recuerdan que Sánchez fue elegida presidenta interina del Consejo de Administración, con lo que podía ejercer las funciones propias de este órgano, como por ejemplo, convocar al consejo, pero no funciones ejecutivas como presidenta de la Corporación.

Por revertir esta situación, se ha incorporado a los estatutos de RTVE un sistema de vacantía, hasta ahora no presente en los mismos, de forma que Elena Sánchez, como presidenta del Consejo de Administración de RTVE, se convierte también en presidenta de la corporación RTVE con poderes ejecutivos. Según las fuentes consultadas, si no se produjese esta modificación no se podría garantizar el funcionamiento de RTVE. Este cambio no tiene que ser refrendado por las Cortes, ni tiene un periodo de tiempo de vigencia, sino que viene a suplir la vacante mientras el Parlamento no provea la sustitución de la Presidencia de la corporación por el mecanismo legalmente establecido y para “garantizar el normal funcionamiento” de RTVE. Si el Parlamento activase el proceso previsto de sustitución, correspondería seguir el procedimiento ya establecido para elegir a un nuevo presidente de RTVE. Sánchez fue elegida hace una semana presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, en sustitución de Pérez Tornero.