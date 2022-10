Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas. Estas son tres de las propuestas destacadas de la agenda para estos días.

E ‘Derry Girls’ (Netflix). Antes de conquistar en Los Bridgerton, Nicola Coughlan formó parte de otro reparto coral, el de la histérica comedia Derry girls, inmersión en el día a día de unas adolescentes de Irlanda del Norte durante la época de los Troubles, o su tercera década, los noventa. Sus troubles son bastante comunes, en realidad: furias hormonales, ansia por ver a Take That o discusiones familiares sin lógica. La guionista Lisa McGee confirmó hace un año que sería la temporada final, pero no queremos creerlo.

E Enemiga del pueblo (Filmin). En este drama criminal finlandés, la periodista Katja Salonen se gana la enemistad popular en una ciudad donde adoraban a un exjugador de fútbol sobre el que ha escrito críticamente. Rodada en parte en Barcelona, donde fallece el querido y dudoso personaje, la serie aborda las dificultades de hacer periodismo de investigación en un momento en que la verdad no interesa como antes y la mentira se acepta con naturalidad.

E ‘El club de medianoche’ (Netfix). Si es octubre, toca algo nuevo de Mike Flanagan, auteur de terror que suele alegrarnos (es un decir) la temporada de Halloween con series a la vez absolutamente terroríficas y dolorosamente emocionales; la última de ellas, Misa de medianoche. Basada en un libro de Christopher Pike, su nueva propuesta explora el pacto de unos jóvenes enfermos terminales: el primero de ellos en morir se comunicará con el resto desde el más allá.