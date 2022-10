A TVG amosa nun documental os castelos que continúan en pé

Cantos castelos medievais quedan en Galicia? Desde Moeche ata Naraío (San Sadurniño), pasando por outras fortalezas que aínda continúan en pé despois de séculos de guerras. A Televisión de Galicia ofrece este sábado a última entrega da serie documental Os Castelos, que contou durante as últimas semanas como se configurou a sociedade feudal arredor destas construcións, como se fixeron os señores co poder e como finalmente o acabarían perdendo.

Nesta ocasión, a presentadora, Alba Mancebo, fará un percorrido polos castelos e torres que quedan hoxe en pé en Galicia.

Os espectadores saberán a que familias estiveron ligados, que episodios históricos de especial relevancia aconteceron entre os seus muros ou arredor deles e que lendas e historias coñecen de cada un deles os galegos que viven hoxe na súa contorna. Poderán coñecer así a familias como os poderosos Andrade ou revoltas como a mitificada Irmandiña, con líderes como Roi Xordo que se rebelou contra Nuno Freire de Andrade (O Mao)

Ademais, coa axuda dos expertos e historiadores do programa, explicarase que valor se lles debería dar hoxe en día aos castelos que quedan engrandecendo a paisaxe galega.

Entre as fortalezas que aparecerán neste último episodio da serie documental da Televisión de Galicia destacan as da provincia da Coruña, como a de Moeche que aparece na imaxe desta información. Con orixes no século XIV, foi un dos escenarios precisamente desas Revoltas Irmandiñas.