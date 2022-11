A Coruña desplegó este pasado jueves la alfombra roja para el estreno del especial Prestige 20 años después, que se emitirá esta noche, a las 21.25 horas, en La Sexta. El programa Salvados, con el periodista gallego Fernando González, Gonzo, se adentrará en dos programas (el segundo se emitirá el día 13, justo en el veinte aniversario del desastre) en la catástrofe medioambiental de forma cronológica, mediante el apoyo de imágenes de archivo “muy potentes” acompañadas de testimonios relevantes, muchos de inéditos. El documental cuenta con la participación de los periodistas Xosé Manuel Pereiro y Gonzalo Cortizo, que coinciden en que la gestión de la comunicación fue lo peor de aquella crisis.

“No va a ser una voz en off contando lo que pasó, son dos o tres protagonistas de cada uno de esos momentos quienes nos lo van contando. Nos interesan mucho las intrahistorias. Sabemos por qué Rajoy dice lo de los hilitos de plastilina, que hasta ahora no se había contado; si Rajoy había visto o no el vídeo que llegó los informativos. Nos cuentan que el sale a decir eso sin saber lo que estaba saliendo de ahí, y que la expresión que dijo cuando vio la imagen no era emitible. Excepto los responsables políticos, que no quisieron salir a hablar ninguno, a excepción del conselleiro de Pesca, López Veiga, el resto son personas que estuvieron en primera fila”, avanzaba esta semana el propio Gonzo, en una entrevista concedida a LA OPINIÓN, en la que también aseguraba que una de las cosas que más le gusta del documental es que recupera las comunicaciones entre Mangouras, capitán del Prestige, y la torre de Salvamento. “A Mangouras se le acusa de desobediencia por no permitir el remolque del barco. Esas frases fueron malinterpretadas, y se escuchará en el programa cómo lo dijo y lo que estaba diciendo”, avanzaba.