Después de 24 años en el cargo, Paolo Vasile dejará su puesto como Consejero Delegado de Mediaset. El propio CEO hizo pública su decisión en la reunión del Consejo de Administración, en la que se presentaron los resultados de enero a septiembre. Será a finales de año cuando ponga fin a su etapa al frente del grupo de comunicación.

Una noticia que ha pillado por sorpresa al mundo de la televisión e incluso a alguno de los trabajadores de Mediaset que, al conocer la noticia, se fundieron en halagos hacia su todavía jefe. Primero fue Ana Rosa Quintana y ahora ha sido el turno de Jorge Javier Vázquez.

El presentador ha querido despedirse del empresario a través de su blog en la revista 'Lecturas'. "Se va Paolo Vasile, mi jefe más jefe, y me quedo un poco huérfano. Veinte años de relación, que se dicen pronto. Siento que mi asidero emocional en televisión desaparece y no sé muy bien qué pasará a partir de ahora", se lamenta.

"Si he trabajado tantísimo ha sido porque en mi empresa había una persona que me animaba y que siempre tenía la palabra justa para apoyarme cuando alguna crisis hacía acto de presencia. Ahora esa persona se me va y me encuentro perdido", confiesa.

"¿Se puede querer a un jefe? Sí. Y también lo voy a echar mucho de menos. Con su marcha se cierra una época en la historia de la televisión de este país y también una época de mi vida. Por mi parte, solo puedo decir que ha sido un honor trabajar a las órdenes de una persona tan brillante como él. Te voy a echar mucho de menos, Paolo. Gracias por haber estado a mi lado siempre que te he necesitado. Gracias por comprender las inseguridades de los que nos ponemos delante de la cámara".

"Jamás pensé que tendría que decirte adiós, pero de aquí a que te vayas voy a ir ideando algo para que tengas la posibilidad de echarme una bronca. Porque hasta tus broncas voy a echar de menos", se despide el presentador.