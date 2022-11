La llamada de 'El Hormiguero' para entregar su tarjeta con 6.000 euros se ha convertido en uno de los momentos más esperados del programa. Los invitados llaman al azar a un número de teléfono para obsequiar a un seguir del programa con este premio.

Tal es el exito de esta iniciativa que algunos colaboradores han querido probar suerte. Fue el caso de El Monaguillo. El humorista pidió a Pablo Motos una oportunidad para ser él quien realizase la llamada protagonizando un surrealista momento. "Si lo das a la primera tienes la admiración de todos", le reconocía el presentador antes de empezar.

La primera llamada fue todo un fracaso y la telespectadora colgó el teléfono. Un gesto que no le hizo desistir. "¿Por qué os metéis en mi trabajo? Voy a llamarla otra vez para decirle que no soy un teleoperador, es que he hecho una cosa mal. Habéis hecho todo este ruido durante la llamada, normal que me cuelgue" se justificó.

"Hola, buenas noches, señora. Le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted que es lo que quiero? Solo me tiene que responder una cosa. Le llamo de 'El hormiguero" dijo. "Pues no sé lo que quiere", respondía rotunda la espectadora. "Señora, señora, hasta otro día. No, no, hasta otro día. Señora, muchas gracias. ¡Me ha colgado ya!", le afeaba el cómico, en un mal tono que no tardaban en recriminarle todos sus compañeros.

"¿Pero por qué eres tan desagradable?". "¡Te has transformado!". "Me ha parecido patético, horroroso" fueron algunos de los comentarios que profirieron sus compañeros. "Ha sido lo peor que he visto en televisión. Eres lo peor que se ha visto en televisión desde la Carta de Ajuste" dijo tajante Pablo Motos.

"No le he hablado mal, me estáis generando un malestar. Yo soy muy sensible y me decís esto y me genera muchas cosas" apuntó el apenado. "Espero que las redes sociales te den tu merecido", bromeaba entonces Pablo con Marron, enfatizando que había sido "un poco desagradable, pero tampoco denunciable".