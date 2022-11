Jorge Javier Vázquez cambió ayer los estudios de Mediaset por los de Atresmedia para ser entrevistado por Carlos Alsina en Onda Cero. La excusa era el lanzamiento de Antes del olvido, el nuevo libro del presentador de Sálvame, donde relata sus adicciones pasadas, al alcohol (ahora es abstemio) y al trabajo, “la más peligrosa”. Y los duros momentos por los que pasó con la muerte de su amiga Mila Ximénez por el cáncer. “Me quedé muerto en vida”, recuerda.

Pero el morbo de la entrevista estaba asegurado porque fue Alsina, en su programa Más de uno, donde precisamente hace unos días levantó la liebre al decir que Jorge Javier Vázquez podría ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Alsina quiso dejar claro ayer en antena que “en ningún momento se dijo que Jorge Javier Vázquez hubiera recibido una propuesta del PSOE”. “Yo lo que dije es que si tuviera que apostar, apostaría por ti. Mucha gente interpretó que estaba diciendo que eras el elegido”, recordó el locutor ante las risas de su invitado: “¡Por favor, si yo hundí a Ángel Gabilondo! Fui a un mitin suyo y el pobre se hundió, no creo que me escogieran”, decía socarrón el de Badalona.

En cuanto al desgaste de Sálvame, Jorge Javier Vázquez insistió en que “las audiencias en televisión ya no son las de antes”. Y tirando de metáfora, explicó: “El programa es como un coche que tiene 14 años, que te sigue funcionando y te lleva al sitio que quieres”. El presentador, que ha tenido varios sustos por su salud, se siente “preparado para cualquier fin”. “Si acaba Sálvame... ¿Qué le vamos a hacer? No me da pena, la televisión es así”, reconoció.