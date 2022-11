Pedro Piqueras ha mostrado su faceta más personal y distendida en 'Buenismo bien', el podcast que presentan Quique Peinado y Manuel Burque en la Cadena SER. El director y presentador de ‘Informativos Telecinco‘ se ha sincerado Paolo Vasile, las comentadas transiciones con 'Sálvame' y de su jubilación.

"A mí me gusta mi trabajo, creo que es un exceso tantos años haciendo lo mismo, pero me ha gustado mi trabajo y me sigue gustando. Para mí cada día, después de 34 años en la televisión, me enfrento con ilusión a una escaleta nueva", comentó cuando los presentadores le preguntaron si no estaba harto de seguir al frente de los informativos.

Pero además de su trabajo y la inesperada salida de Paolo Vasile del grupo de comunicación, Piqueras se ha sincerado sobre los momentos surrealistas que regalaran las transiciones de 'Sálvame' a 'Informativos Telecinco'. Bailes, discusiones o imitaciones han sido algunas de las situaciones con las que se ha encontrado el presentador al comenzar su espacio.

"Eso es un problema, yo lo que hago con ‘Sálvame’ es que procuro no escuchar lo que están haciendo porque pasan cosas curiosas y a veces hay festivales extraordinarios y cuando tienes que salir contando que hay 500 muertos por covid es difícil", aseguró. "Pero tenemos una convivencia. Yo lo que hago es no oír para no verme influenciado porque podría salir riéndome y yo que soy de risa fácil."

Reconoció que es un tema que trató con Paolo Vasile y que ha vivido ocasiones de lo más inapropiadas. "Si que hay veces que se dicen cosas que no son lo más apropiado para dar paso a un informativo. Pero yo miro para otro lado y me dirijo al público", remarcó.

También se sinceró sobre su jubilación dejando entrever que su final en la televisión puede estar más cerca. "Yo no puedo ser un tapón para la gente que viene que lo hace muy bien. Pero irte por tu cuenta siempre cuesta mucho" sentenció.