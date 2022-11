'En el nombre de Rocío' llegó este lunes a su último episodio en Telecinco. La segunda parte del documental de la hija de Rocío Jurado ha destapado detalles hasta ahora desconocidos de una parte de su familia. Ha sacado a la luz documentos y ha desvelado historias con las que ha explicado cuáles fueron los motivos por los que rompió todo el contacto con ellos. Sus declaraciones han levanto muchas ampollas desde su estreno y ha retratado una imagen nueva de todos aquellos que durante años cargaron contra ella.

También habló del motivo por el que se terminó su relación con sus hermanos y la situación en la que se encuentra ahora mismo. Incluso regaló a la audiencia y a los fans de su madre un auténtico tesoro en forma de canción.

En el último capítulo de la docu serie, Rocío Carrasco sacó a la luz "Amor amigo amor", una canción que ella misma grabó junto a su madre antes de su fallecimiento. Un tema totalmente desconocido que ha estado guardando durante años y que ahora ha querido sacar a la luz.

Y por fin, podemos escuchar el tema que grabó Rocío con su madre “Amor amigo amor”.



Menudo regalazo. Muchísimas gracias @rocioenelnombre ❤️ #EnElNombreDeRocio11 pic.twitter.com/ZWIQmyei9K — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) 15 de noviembre de 2022

Rodeada de todo el equipo, Rocío Carrasco puso fin a la aventura de 'En el nombre de Rocío'. Muy emocionada, la hija de la artista compartió unas emotivas palabras con todos aquellos que no la han acompañado a lo largo de estos dos años: "Ha sido un camino donde estos que están aquí y los que están en sus casas, la marea fucsia, no me han soltado de la mano ni un solo segundo". "Lo único que puedo hacer es dar las gracias a Mediaset, a La fábrica de la tele, a mi equipo, a mi directora y a Jorge", añadió antes de darle otro abrazo al presentador.