Jorge Javier se ha abierto como nunca en su nuevo libro 'Antes del olvido'. En el se sincera sobre algunos de los momentos más oscuros de su vida, sus adicciones y el duro golpe que supuso para él la muerte de Mila Ximénez. Una obra en la que se abre en canal y muestra su faceta más sincera y emocional.

Para dar a conocer su nuevo trabajo, el presentador está haciendo una intensa promoción por diferentes medios de comunicación. Está concediendo muchas entrevistas que están dejando titulares de lo más sorprendentes. En su último encuentro con una periodista de 'El País', Jorge Javier Vázquez reconoce como nunca antes que ha llegado a odiar su profesión y también a ‘Sálvame’. "He odiado mi profesión con toda mi alma. Y he odiado ‘Sálvame’ con toda mi alma. He llegado llorando a trabajar muchas veces, pero el problema era estrictamente mío", confiesa.

"Tienes que estar muy preparado psicológicamente para todo lo que supone. La exposición permanente es absolutamente demencial", reflexiona haciendo referencia a mundo de la televisión y todo lo que ello supone a nivel mental.

"Mucha gente piensa que con una pareja va a ser más feliz. Pues es el mismo tipo de argumento el que ayuda a colocar el trabajo como un trabajo. Pero también es verdad que ese trabajo es muy especial", sentencia. Y es que como le reconocía también a Emma García ha sido muy esclavo del trabajo pero porque él mismo necesitaba serlo.