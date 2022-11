La justicia le dio la razón a Paz Padilla en su lucha contra Mediaset y eso forzó a la cadena a tener que volver a contratarla. La humorista les denunció por despido improcedente y, antes las posibles consecuencias de la resolución judicial, el grupo de comunicación decidió dar marcha atrás.

Desde que se conoció la noticia poco se ha sabido de cuál será su nuevo papel en Mediaset pero su vuelta ya se ha hecho efectiva. Está a punto de regresar y ha querido despacharse a gusto sobre su pasado en 'Sálvame' y el futuro que le espera. "Aún tengo un contrato en Telecinco. Se están buscando opciones" aseguró en su última entrevista en 'El Mundo'.

En cuanto a su relación con 'Sálvame', la presentadora se ha sincerado como nunca antes lo había hecho. "Sabes lo que creo, que mi forma de pensar era tan diferente, mi forma de llevar la vida era tan distinta que creí que, de alguna manera, aportaba algo distinto al programa, como amor. Yo siempre hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí, pero en un sitio donde la forma de tratar los temas es tan sensible, pensé que el amor ayudaba, hasta que dejó de ayudar", declaró.

"Pensaba que bueno, que ahí tenía que estar y que alguien a lo mejor me escuchaba", explica sobre su mala experiencia en el programa. "Me ha frenado a nivel personal, porque yo estoy en otra onda y es verdad que llega un momento en el que si no te vas, el universo te echa", concluyó.