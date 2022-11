O programa ‘Incombustibles’ abordará esta noite a economía das persoas maiores, como o gasto, o aforro, ou a situación das pensións. Este magazine interxeracional do domingo na TVG falará sobre as seguintes preguntas: “Os vellos e as vellas teñen poder adquisitivo? Axudan os maiores coa economía? Que é a economía prateada? É mellor gastar ou aforrar? Como están as pensións? Poden traballar os vellos e as vellas despois de xubilarse?”.

Desde o humor e a información, Teté Delgado, Manolo Botana e Luísa Veira falarán destas e doutras cuestións relacionadas coa economía nun programa que contará coa presenza da responsable da área de I+D de Balidea, María del Carmen López. Tamén na TVG, o espazo Vivir aquí entrará nos balnearios para coñecer o tratamento das secuelas do COVID. Comprobarao hoxe no de Augas Santas de Pantón, en Lugo. Neste establecemento, como noutros de Galicia, xa desenvolveron ferramentas específicas para paliar os efectos que deixa a covid, sobre todo en persoas maiores. Outra consecuencia da pandemia provocada polo coronavirus foi que o mercado da vivenda se alterara de tal forma que se desprazou a demanda ás vivendas unifamiliares e preferentemente en zonas rurais. Pero eses efectos parece que están remitindo e as zonas céntricas das cidades volven ser as máis caras. O espazo da TVG confirmarao en en Eirís, na Coruña, e responderá a cuestións como a de quen e como se decide que criterios converten un barrio no máis caro. Por último, o espazo cultural Zigzag remata a semana coa visita de Manuel Gago, comisario da exposición ‘Ferrol no tempo’, a segunda das mostras que conforman o amplo proxecto ‘Cidades no tempo’, que ten como protagonistas ata o ano 2024 as sete principais urbes galegas.