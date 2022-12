Las cadenas de televisión ya ha empezado la cuenta atrás para la llegada de la Navidad. Programaciones especiales, películas y un sinfín de contenidos que anuncian la llegada de la época más especial de año, que culmina con las campanadas de Fin de Año.

Si hay un experta en el tema, esa es Anne Igartiburu. La presentadora lleva año al frente de la última noche del año en TVE. Ella nunca falla a pesar de que en los últimos años sus compañeros hayan ido cambiando. De momento la cadena no ha revelado nada sobre lo que ocurrirá este año pero la vasca sí ha hablado de con quién no le gustaría en 'El show de Bertín'. "Conmigo no, conmigo sería una catástrofe", avanzaba Bertín Osborne cuando le preguntaba sobre esa posibilidad.

"Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo: porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: 'hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé que'. Y él decía: 'muy bien'. Y yo: 'Bertín, sigue'. Y él: 'ah, no, sigue tú'. Porque el guion... ¡No hay guion!", contó, entre risas, la presentadora.

"Es que tú eres la que te lo sabes...Yo, cuando lo quiero hacer en casa, lo hago siempre al revés. Yo no entiendo los ruidos esos, los leñazos que pegan. No ha empezado y yo ya voy por la cuarta uva", se excusó el cantante.

"Repanchingado, todo le da igual y es que encima todo le sale bien. Ahí, mira, carrillón, cuartos y campanada; punto, y feliz año", sentenció Anne Igartiburu.