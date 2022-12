A TVG2 retoma esta noite, ás 21.30 horas, a emisión do programa A porta aberta, un espazo diario (de luns a venres) realizado por Producións Celta e que pretende dar protagonismo ao labor que fai o movemento asociativo galego achegándose ao día a día de diversos colectivos da comunidade. Hoxe o protagonista será o patrimonio industrial galego, de cuxa defensa, divulgación e investigación se ocupa a asociación Buxa, con sede na Coruña.

Para elo, o programa, escrito e dirixido por X.H. Rivadulla Corcón, conta na entrega de hoxe, titulada Manter viva a memoria industrial, coa participación de Manuel Lara, presidente da asociación e profesor da Escola Politécnica de Esteiro; Juan López, vicepresidente; Ángeles Verea, profesora da USC e investigadora do patrimonio industrial; e Alberto Martínez, enxeñeiro industrial.

Velar polo fomento do coñecemento da industria nos seus ámbitos técnico, arqueolóxico, histórico, económico, sociolóxico, ambiental e historiográfico é o que preocupa e ocupa aos socios de Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial, que contribúen así á valoración do esforzo dos homes e mulleres que co seu traballo participaron na construcción do país.

Dialogando cos mamíferos mariños nomea o programa de mañá martes para A porta aberta, que estará adicado á Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), un colectivo que traballa no estudo e coidado da fauna mariña que habita ou se achega ás nosas costas e que se implica na defensa destes animais fronte ás ameazas da contaminación e o cambio climático

Na emisión tomarán a palabra o portavoz da coordinadora, o biólogo Alfredo López; o tesoureiro, Pablo Covelo; así como a responsable da unidade móbil da ría de Arousa, Uxía Vázquez; e o veterinario Xavier Pin, voluntario que colabora coa entidade.