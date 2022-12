A porta aberta ofrece hoxe unha nova emisión, a partir das 21.30 horas na TVG2, co capítulo titulado Asociación Galega de Sumilleres. Descubrir os segredos do viño, no que dará a coñecer aos telespectadores o traballo que desenvolve este colectivo. O programa elaborado por Producións Celta para a canle autonómica contará coa presencia de varios dos cargos da Asociación Galega de Sumilleres. Deste xeito, o seu presidente, Juanjo Figueroa; o vicepresidente, Pedro Vilamarín; o secretario, Daniel Fernández; e a vogal da directiva, Carlota Iglesias, explicarán como sumilleres profesionais que son o traballo que realizan no colectivo.

O capítulo percorrerá, tamén, a historia do viño, que se remonta ao ano 8.000 antes de Cristo, cun nacemento establecido nas beiras do Mar Negro. Unha terra lonxe de Galicia pero o seu cultivo e produción chegou ata esta comunidade para convertirse nunha potencia vinícola mundial. Os sumilleres, coñecedores dos caldos, a súa historia e as súas características, teñen como traballo profesional escoller o viño perfecto para acompañar a cada comensal e a cada plato. O viño é a tarefa central nos coñecementos destes profesionais, pero o programa servirá tamén para que os seus protagonistas expliquen que abarcan outras áreas, outro tipo de bebidas e tamén a gastronomía que as acompaña, o que os converte en prescriptores en xeral da restauración. Ademais, teñen moito de poetas, xa que eles miran unha copa de viño e ven un universo que o resto non somos quen de ver, eparte do seu labor é contar todo iso que eles ven no interior do viño para que, ao probalo, se comprobe a poesía. Os invitados explicarán, así mesmo, que un sumiller é un contacontos que relata historias fermosas sobre o viño, historias que namoran e aportan coñecementos. Por iso tamén son creadores de felicidade cunha profesión que ten en conta sempre a quen bebe.