As mans que crean é o título do episodio de hoxe do programa A porta aberta, que vén recollendo a historia e o traballo de asociacións e entidades de todo tipo en Galicia. O capítulo que se emite esta noite ás 21.30 horas na TVG2 achégase á Asociación Galega de Artesáns.

A porta aberta fala neste episodio co presidente do colectivo, José Manuel Sanín, artesán de instrumentos tradicionais de percusión; con Luisa Belategui, artesá téxtil; con Marina Seoane, tamén artesá téxtil e ilustradora; e con Polo Enríquez, que é artesán vidrieiro. Son homes e mulleres que traballan utilizando como ferramentas as súas propias mans e por suposto a súa intelixencia, construíndo unha das bases da civilización humana. Isto é a artesanía, primeira actividade humana realizada con conciencia de planificación e organización, que hoxe segue a ser identitaria da especie humana, e que ten unha relevancia central na cultura de Galicia.

A artesanía está presente de forma continua en todas as actividades humanas, en diferente medida, pero sempre haberá unha cadeira, un prato de cristal, un pano, un músico que toca unha pandeireta, uns zapatos, obxectos que poden ser cotiáns e producirse de forma industrial, pero que os artesáns tamén fan e levan facendo dende hai séculos, e os seus deseños sentan as bases do industrial. Os artesáns son silenciosos construtores do mundo.

No centro da artesanía está o ser humano, o que propicia un tipo de comercio ou transacción baseada fundamentalmente na relación humana, no coñecemento da manufactura do artesán e na busca de obxectos singulares únicos. E crean confraternidade entre os que constrúen e os que usan o construído. A artesanía foi sempre xeradora dunha sociedade solidaria, advirten os entrevistados neste programa de Producións Celta para a TVG.