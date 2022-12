O programa A porta aberta, espazo que de luns a venres emítese na TVG2 ás 21.30 horas, mergúllase hoxe na emisión desta noite no traballo da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias de Galicia (Afaga), na súa loita contra o esquecemento. As persoas con demencias son dependentes para o desenvolvemento das súas vidas, e as atencións que precisan son cubertas, polo xeral, polos seus familiares, razón pola que o labor de Afaga é fundamental, e dela dan conta Juan Carlos Rodríguez presidente do colectivo, Patricia Ruibal, psicóloga en Afaga, Diana Rodríguez, traballadora social e coordinadora da unidade terapéutica do Porriño e Iván Rarís, avogado no servizo legal da asociación.

O espazo que escribe e dirixe X.H. Rivadulla Corcón, realizado por Producións Celta, subliña que o traballo dos familiares dos enfermos é físico, duro e dun sufrimento psicolóxico terrible, o que produce ter a un ser querido nestas situacións. Por isto os beneficiarios do traballo de Afaga son uns dos obxectos de atención central para a asociación. Necesitan formación, moita comprensión e moito apoio, que atopan neste colectivo. Afaga é un elemento central da estrutura necesaria para comprender esta situación, poder rebaixar a carga dos familiares, crear un horizonte de esperanza, e que o sol non deixe de brillar, suliñan en A porta aberta. O programa de mañá contará a historia e a actualidade da Sociedade Galega de Historia Natural. E nel, o seu presidente, Serafín González, Xan Silvar, fundador do colectivo; Moisés Asensi, socio e autor de estudos sobre a fauna galega; e Laura Iglesias, socia e experta en conservación de aves urbanas, reivindicarán a natureza da comunidade galega.