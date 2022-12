Víctor Janeiro se ha convertido en el ganador de la primera edición de 'Pesadillo en el Paraíso'. El torero ha conquistado a la audiencia a pesar de haberse mantenido en un segundo plano durante todo el programa.

Con el final del reality ya se empiezan a conocer los concursantes que se pondrán a prueba en la segunda edición de 'Pesadilla en el Paraíso' que contará con Sandra Barneda y Nagore Robles como presentadoras. El programa ya ha confirmado que Maite Galdeano y Kiko Jiménez formarán parte del reality y poco a poco se irán conociendo el resto de nombres.

Con motivo del final del programa, Jorge Javier quiso preguntar a Belén Esteban sobre el papel de su ex cuñado en el concurso. La colaboradora aseguró que Víctor era su ganador y habló de su posible participación a raíz de una pregunta del presentador. "¿Es cierto que a la próxima edición de 'Pesadilla en El Paraíso' vais Campanario y tú?", quiso saber.

Tras una leve sonrisa inicial, Belén Esteban contestó tajante: "A mí no me han llamado, a lo mejor a ella sí", respondió la princesa del pueblo. Momento que aprovechó Jorge Javier para insistir: "¿Tú irías?". "Yo ya hice todos los concursos que he tenido que hacer, no hago ninguno más, cariño", zanjó.

"Si un día yo me entero de que viene María José Campanario al 'Sábado Deluxe' yo lo entendería porque yo trabajo en un medio de comunicación. Y entendería que ahora mismo sería una entrevista que les encantaría que estuviera, entonces no estoy de acuerdo con Kiko Matamoros", dijo la colaboradora sacando a relucir la decisión de Kiko Matamoros de abandonar 'Sálvame' tras la entrevista a Makoke. "Es que sabemos dónde trabajamos", aseguró.