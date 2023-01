A porta aberta ofrece hoxe, ás 21.30 horas na TVG 2, unha nova emisión co capítulo titulado Asociación de Gaiteiros Galegos. Ao son da terra, o mar e o vento, no que se abordará o labor que desenvolve este colectivo para que o espectador coñeza as actividade que pon en marcha esta asociación, ademais da súa filosofía de traballo e o seu patrimonio humano.

O programa realizado por Producións Celta para a canle autonómica, conta como invitados con Xaneco Tubío (presidente da asociación e construtor de instrumentos de percusión e zanfonas), Marina Fernández (vogal da asociación e gaiteira), Gustavo Couto (vogal da asociación e profesor de baile e canto tradicional) e Mónica Fernández, coordinadora da Tradescola. Precisamente nesta escola de música, canto e baile tradicional que xestiona a asociación, ubicada en Lugo, gravouse íntegrante o programa. Na música e no baile tradicional, nos que a compoñen e nos seus intérpretes, existe un fondo sentimento de colectivo, de traballar conxuntamente polos mesmos obxectivos, e a isto contribúe a Asociación de Gaiteiros Galegos, porque conforma un amplo colectivo que reúne a todos aqueles que traballan na música tradicional dende os diferentes oficios que a constrúen. A música tradicional de Galicia ten forza porque fala da nosa historia popular e marca un camiño cara o futuro e amosa unha cultura en marcha. A nosa tradición musical, interpretando os vellos sons ou actualizada, viaxa por todo o planeta. E a nosa música e baile represéntase pola Asociación de Gaiteiros Galegos xa que o baile galego ocupa un lugar importante porque, sendo fieis a unha tradición milenaria, está actualizándose constantemente e cun alto valor creativo.