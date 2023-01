El nuevo año empezó en 'Sálvame' con Carmen Borrego como directora del programa. La hija de María Teresa Campos tuvo la oportunidad de volver a sus origines dirigiendo el primer programa en el que quiso dar especial protagonismo a su familia.

Su decisión fue recuperar el formato de 'Día a día', el programa que su madre presentó en Mediaset hasta el año 2004. Para ello recuperó a Terelu Campos y a Alonso Caparrós como presentadores. Por aquel entonces la pareja televisiva que ambos formaban causó un gran furor por la relación que existía entre ellos. La atracción sobrepasaba la pantalla. Lo que nadie se esperaba es que casi 20 años después, Alonso Caparrós aprovechara el momento para hacer una confesión a su compañera.

"Lo que sí es cierto es que eras increíblemente guapa. Y eres", declaró el colaborador. "Tú también eras increíblemente guapo", le contestaba Terelu un tanto sorprendida.

"Te voy a decir una cosa. Además de que fue una de las etapas más importantes de mi vida, tengo que decirte que lo que yo sentí hacia ti, porque allí parecía que era una mera cuestión de sexo, era mucho más bonito y mucho más intenso de lo que tú te crees. Y guardo un recuerdo muy bonito, aunque breve, de aquello que pasó", confesó Caparrós.

"Si hubiese sido por mí, habría un Alejandrito... Es verdad que en apariencia era un juego pero para mí era otra cosa", añadía el tertuliano. Terelu no dudaba en revelar la conclusión a la que llegó con el tiempo. "De eso aprendí una cosa: 'Hija, ve hasta el final, no seas gilipollas'", desveló con humor. Y poco después, ante la insistencia y pasión de Caparrós, añadía: "Es superexagerado. Me están dando unos calores...".