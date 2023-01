A porta aberta, o programa de Producións Celta para a TVG que busca dar visibilidade ao traballo do movemento asociativo de Galicia, comeza hoxe a semana cunha emisión (TVG2, 21.30 horas) adicada á Confederación Intersindical Galega (CIG), un sindicato de larga tradición e o de maior implantación entre a clase obreira galega.

Fronte as cámaras, o espazo senta a Paulo Carril, secretario xeral do sindicato, Susana Méndez, secretaria de Organización, Francisco González, secretario confederal de Emprego, e Nicolasa Castro, secretaria comarcal das Mulleres. Cos seus testemuños, o programa —escrito e dirixido por X.H. Rivadulla Corcón— perfila o papel esencial que os sindicatos cumpren nas sociedades democráticas e o que en concreto desenvolve a CIG no eido laboral en Galicia. O programa, que se emite de luns a venres na canle segunda da televisión autonómica, cambia mañá martes de hora, pasando a emitirse ás 21.00 horas. Nesta ocasión porá o foco sobre a Asociación Galega de Carpintaría de Ribeira (Agalcari), un colectivo de artesáns de alta cualificación que se adican á construción de barcos. Os encargados de contar as particularidades do oficio son o presidente de Agalcari, Ramón Collazo, o vicepresidente, Jose Garrido, e dous vogais da asociación, Gerardo Triñanes e Francisco Fra, todos eles carpinteiros de ribeira que falan con paixón do seu traballo. A Confederación de Persoas con Discapacidade (Cogami) centra a emisión do mércores, titulada Un mundo para todos.

Para ler o país é o título do capítulo deste xoves, que protagoniza a Asociación Galega de Editoras. A porta aberta remata a semana o venres da man da Asociación de Altas Capacidades de Galicia, unha entidade que pon en contacto a profesionais e familias de persoas con altas capacidades para ofrecer recursos que melloren a realidade cotiá deste colectivo.