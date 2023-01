Tras su salida de Mediaset, donde presentó Viva la vida, Toñi Moreno, de 49 años, tiene un nuevo plan para las tardes de los domingos en La 1 de TVE. La cadena pública estrena mañana Plan de tarde, un magacín en directo, en la franja de 19.00 a 20.30 horas. “Al llegar de nuevo a TVE me he sentido muy emocionada y nerviosa. Me encanta el directo y la televisión. Sé que es una franja difícil, pero van a confiar en nosotros y vamos a pelearlo y llenarlo de buen contenido. Vamos a hacer la televisión pública que queremos”, dijo Moreno esta semana en la presentación del espacio, destacando la flexibilidad del programa para adaptarse a la actualidad. “Y si ocurren cosas gordas, ahí estaremos y lo contaremos, porque lo que me gusta de un espacio en directo es olvidar la escaleta”, añadió.

Para Ana María Bordas, directora de originales de RTVE, Plan de tarde es un magacín de actualidad “amable, abierto, para toda la familia y cuidado”: “Necesitábamos un programa así y vamos a empezar poquito a poco. Llevábamos tiempo con la idea de abrir la tarde del domingo. Teníamos tres películas seguidas y considerábamos que ya era demasiado. Toñi tiene mucha cercanía con el espectador y hay muchos personajes conocidos que aceptan participar solo porque está ella al frente”. Entrando en terreno abonado por otras cadenas como Telecinco, Marta Manzano, productora ejecutiva de Tesseo, adelantó: “Tenemos que entretener con personajes que interesen y ser competitivos, pese a estar en una tele pública. Hay que saber hacerlo sin meter el dedo en la llaga. Si no hablamos de Gerard Piqué y Shakira, de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, de todos los personajes que interesan en el mundo del corazón, ¿qué sentido tiene hacer un programa así?”.