Cando unha ambulancia percorre con celeridade unha estrada ou rúa, sabemos que alguén precisa atención sanitaria urxente. Diferentes profesionais sanitarios poñen en marcha o operativo para atender á persoa necesitada. Todo comeza cunha chamada telefónica ao Centro de Coordinación de Emerxencias, e iníciase o traballo da dotación da ambulancia. Estes profesionais da sanidade reúnense na Asociación dos Técnicos de Emerxencias Sanitaria e Xestores de Emerxencias de Galicia, Tesgalicia.

O programa A porta aberta, que emite hoxe a TVG2 ás 21.30 horas, achéganos a historia e actualidade de Tesgalicia. José Antonio Bello, Presidente, fundador da Asociación e técnico de emerxencias sanitarias; Uxío Figueroa, secretario da asociación e técnico; María Méndez, socia e operadora de emerxencias na central de coordinación do 061 e Jessica Varela, socia e técnica de emerxencias sanitarias, dan a coñecer o día a día do seu labor. Sen os técnicos e xestores de emerxencias sanitarias, moitos problemas de saúde sobrevidos ou accidentes terían un desenlace dramático. Por isto as reivindicacións de melloras no desenvolvemento do seu labor non só lles concirnen a eles, senón a toda a sociedade.Trátase dunha profesión cun alto compoñente vocacional. Tanto os que traballan no Centro de Coordinación de Emerxencias atendendo aos demandantes do servizo ou organizando o operativo, como os que traballan nas ambulancias, mostran verdadeira paixón polo seu traballo e nesta actitude reside o xerme da súa encomiable profesionalidade. Desenvolven un traballo complexo tecnicamente pero tamén nos aspectos psicolóxicos. Aman o labor que desempeñan, e a sociedade precisa da súa entrega.