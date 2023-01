La emisión de las dos series documentales de Rocío Carrasco han llegado a su fin. Telecinco emitió hace una semana el último episodio de 'En el nombre de Rocío' y ahora que las aguas se han calmado, la hija de la artista ha querido reflexionar sobre las consecuencias que han tenido las emisiones.

Ha querido cerrar esta etapa haciendo una valoración personal sobre las grabaciones y el impacto que han tenido en la televisión y la sociedad. En su participación en el programa de radio 'Carne cruda' reveló que "nunca fui consciente de que iba a producir todo lo que produjo".

"Quedaría muy bien decir: 'yo lo hice por las mujeres', pero eso no es verdad. Lo hice desde un punto de vista meramente egoísta porque lo necesitaba", confesó. Además ha remarcado que esta experiencia le ha servido para ver que su situación "no es tan diferente a la de muchísimas mujeres".

"Una de las partes que necesitan las víctimas es que se sepa la verdad, que se les vea y se les escuche", afirmó que le dijeron para contar su historia. Una confesión pública que le ha servido como terapia y ayuda para su salud mental.

Aunque su intención inicial no era concienciar ni dar voz a nadie aseguró que "sería mentira si no dijera que me ha aportado satisfacción por lo que haya podido aportar a la sociedad".

Aprovechó también para dar las gracias al equipo que la animó y acompañó durante este proceso. Ha hecho una mención especial a Carlota Corredera: "Se ha puesto por delante, ha dado la vida, por así decirlo, y lo ha hecho por mí. No tendré tiempo en la vida para agradecérselo", expresó.