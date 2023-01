Mediaset y Kiko Hernández, condenados a pagar a Juls Janeiro

La justicia vuelve a darle una mala noticia a Mediaset y a uno de sus colaboradores más destacados. El Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha condenado a pagar más de 220.000 euros a Julia Juls Janeiro tras considerar probado incurrió en un “delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, según informa El Confidencial.

En esta sentencia que puede ser recurrida a la Audiencia Provincial de Cádiz, el magistrado condena a pagar 190.000 euros al grupo de comunicación y otros 30.000 más a Kiko Hernández a la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique por las declaraciones realizadas en dos programas de Sálvame. Esta sentencia puede abrir la puerta del cambio de la televisión con los creadores de contenido, ya que el rol que Juls Janeiro juega en las redes sociales ha sido determinante. El fallo judicial se refiere a ella como una “influencer, o creadora de contenido”, lo que hizo que su cuenta se convirtiese en una mina de oro para la prensa rosa sensacionalista, que publicaba todas sus imágenes sin permiso. ¿Es ilegal? Esta resolución judicial hace referencia a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, donde se asegura que “la finalidad de una cuenta abierta en una red social en internet es la comunicación de su titular con terceros, y no publicar la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación”. Es decir, los influencers que sean famosos por sus contenidos, pero cuya vida personal genera interés para la prensa rosa, podrían querellarse contra medios y televisiones de la misma manera que ha hecho Janeiro. “Hay algo puntos fundamental en este caso. La sentencia concluye que ‘ser personaje público no se hereda’. Que tus padres sean famosos no te hace figura pública”, explica Mario Bonacho, abogado defensor de la influencer junto a Antonio González-Zapatero.