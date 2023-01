La nueva campaña de turismo de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso sigue dando mucho que hablar. Además de todos los comentarios realizados por los usuarios de las redes, Risto Mejide se ha pronunciado sobre el spot en 'Todo es mentira', siendo muy contundente con sus palabras: "Cuando hemos tenido la reunión esta mañana todos hemos coincidido en que esto había que tocarlo, que no podíamos evitar hablar. Todos estábamos consternados".

"Para empezar, le falta un claim, un eslogan final. 'Madrid, ven y engaña a quien tú quieras", aseguró el publicista en el inicio de su valoración de la campaña publicitaria, en la que también aparece Mario Vaquerizo. "No dice una verdad esa señora", comentó Ricardo Castelo en la mesa del programa de Cuatro.

"Ven, que aquí puedes engañar con todo", concluyó con ironía el presentador de 'Todo es mentira', realizando una reflexión en forma de zasca: "La Comunidad de Madrid ha elegido a un personaje que miente para hacer su publicidad. Es una apología de la deshonestidad, me parece supercoherente".

Risto no fue el único integrante del equipo de 'Todo es mentira' en pronunciarse al respecto. Además de la acérrima defensa de Esperanza Aguirre, el exministro José Luis Ábalos quiso poner en relieve la vida de la protagonista del anuncio en su respectiva crítica: "¿Algunos en qué mundo viven? Yo no conozco a nadie que se pase el día así, que viva así, haciendo todas esas cosas. Y por otro lado, ¿el resto de España que es, lamentable? ¿La gente no disfruta, no vive?".