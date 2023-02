Después de dos semifinales de música y fiestón, el Benidorm Fest 2023 ya tiene a sus ocho finalistas listos para darlo todo esta noche en la gran final (22.00 horas). Entre los artistas elegidos para competir por el codiciado puesto de representante español en Eurovisión se han colado ritmos muy variados, desde baladas y rock ciberpunk a pop y trap con toques flamencos. Estos son los ocho candidatos por el orden de actuación que aspiran a conseguir el billete para Liverpool, donde se celebrará el próximo mayo el veterano festival europeo de la canción.

La primera es Quiero y duelo, de Karmento, la abanderada de la Mancha (de Albacete, para ser más exactos), que se ganó el pase a la final con su apuesta folk que echa mano de sus raíces. Megara, con Arcadia, lograron colarse en el grupo de los finalistas con una contundente apuesta con toques ciberpunks y con referencias al metaverso que se hizo con un total de 111 puntos, colocándoles en la cuarta posición de la noche.

El Yo quisiera, de Alice Wonder no pasó desapercibido en la primera semifinal. Fue la segunda canción más votada con 119 puntos. Detrás quedó Fusa Nocta (Mi familia), que era favorita pero no pasó del tercer puesto en la primera semifinal con su propuesta que explota el efecto Rosalía, fusionando trap y flamenco.

Agoney se ha convertido en uno de los grandes favoritos, al imponerse en la primera semifinal con una canción (Arde) que le permite lucir su gran capacidad vocal y, de paso, es todo un zasca contra la homofobia. A priori, su gran competidora será Blanca Paloma (Eaea), ganadora de la segunda semifinal. Lució poderío vocal y actoral en el escenario con su apuesta de nana flamenca, acunada de palmas.Solo le faltó arrasar en el voto demoscópico, donde convenció un poco más Vicco.

En último lugar y solo por tres puntos respecto a Alfred, se coló el canario José Otero. Sobre todo le encumbró el jurado profesional, que le consideró el tercer mejor artista de la segunda semifinal. Quien levantó al público en directo fue la última finalista, Vicco, con su Nochentera, un disco-pop que invita a bailar y que seguro que sonará mucho en las discotecas, llegue o no a Eurovisión.