'El programa de Ana Rosa' ha tenido que pedir disculpas por una información aportada en su entrega del pasado miércoles, 1 de febrero. En mitad de la tertulia de esta mañana, la propia presentadora ha dado paso a su compañero Jano Mecha para explicar lo sucedido. "Tenemos que rectificar", comenzaba diciendo Ana Rosa.

El redactor del magacín ha tomado entonces el turno de palabra para eplicar el error que se cometió la semana pasada: "El pasado miércoles informamos sobre el cese del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla, Jesús Vicente Torresano. Dicha información se acompañaba con una fotografía de otra persona, el coronel de la Guardia Civil, jefe de la comandancia de Cádiz, Jesús Narciso Núñez Calvo". "Desde aquí queremos pedir disculpas en nombre del programa al coronel Núñez por el error y lamentamos las molestias que haya podido ocasionarle", ha finalizado.

Ana Rosa se ha unido después a esas disculpas con una matización: "Ha habido un error en una foto y hay que subsanarlo. Muchas veces los errores, que evidentemente los cometemos los periodistas, y este es un error nuestro, son errores que vienen de las redes sociales".

"Ya, pero es que los periodistas no debemos informarnos por las redes sociales", ha recordado Esther Palomera: "Ni los periodistas ni nadie". "No, no, no, por eso", se apresuraba a decir la presentadora para, seguidamente, dejar claro que no pretendía echar balones fuera: "Es importante que las personas que están, se den cuenta de que la foto que corresponde no es su foto, es de otra persona. No es justificación, es un error y hay que reconocerlo".