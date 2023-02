Marta Riesco y Cristina Porta se convirtieron, hace unos días, en las protagonistas de un bochornoso momento durante el photocall de un evento que ambas cubrían para sus respectivos programas. Las reporteras se enfrentaron en directo mientras Marta Riesco, trataba de boicotear la pieza de 'Sálvame'. Precisamente fue ella la que acudió a la nueva directiva de Telecinco para que tomara medidas ante el acoso que asegura sufrir por parte de 'Sálvame'. Y la dirección así lo hizo pero no de la forma en la que ella se esperaba.

Unos días después de su encontronazo, Marta Riesco era apartada de su trabajo como reportera quedando relegada exclusivamente a labores de redacción. Algo que le ha molestando tremendamente y así se lo comunicó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Después de su pronunciamiento, Antonio David Flores quiso salir en defensa de su pareja. Ahora también ha sido el paparazzi Diego Arrabal el que ha destapado la verdad sobre su despido de Telecinco.

Según ha contando en su canal de Youtube, Ana Rosa Quintana, la jefa de Marta Riesco en la productora Unicorn, estaría deseando quitársela de encima. "No la quiere. No quiere verla. La quiere echar", asegura. Sin embargo, siempre según el fotógrafo, es algo que no se atreven a hacer. "En la productora tienen miedo a Marta Riesco. Le tienen pánico. No sé si es miedo a lo que pueda contar o a qué. Pero le tienen pavor".

Esta no es la primera vez que Marta Riesco se ve apartada de sus funciones de reportera por controvertidas intervenciones. Hace unos meses, después de que asegurara que Rocío Carrasco le había llamado por teléfono, su productora también decidió relegarla entonces a hacer fotocopias.