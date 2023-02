Yolanda Ramos ya ha recibido el alta hospitalaria tras haber permanecido ingresada seis días a causa de un virus estomacal.

La actriz de 'Cardo' ha hablado con 'Socialité' tras su alta para relatar cómo su ha sido su ingreso.

"Esto es terrible. He estado supermal, supermal. He estado seis días ingresada porque me cogí un virus muy heavy en la barriga. Me tomé unos antibióticos con el estómago vacío y me cogí un virus superfuerte", ha dicho ante los micrófonos del programa de María Patiño.

La humorista ya se encuentra recuperado, pero necesitó atención permanente en el hospital porque sufrió problemas de deshidratación esos seis días.

La actriz cuenta que comenzó a sentirse mal durante una visita a Barcelona, cuando iba a ver a su madre. Por eso Ramos no ha tenido tanta compañía como hubiera deseado en el hospital, pues la familia se ha repartido las visitas a madre e hija.

A pesar del alta, Yolanda no ha tardado en volver al hospital, esta vez por una fisura en la pierna que sufrió su hija. "Ha sido una racha negra muy fuerte", aseguraba la cómica.