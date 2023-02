El estado de salud de María Teresa Campos tiene bastante preocupados a sus familiares y amigos. La presentadora ha sufrido un bajón importante desde que fue apartada de la televisión y desde entonces, pocas han sido las apariciones públicas que ha protagonizado. Una decisión que Bigote Arrocet, la ex pareja de la periodista, no cree que la favorezca.

El humorista concedió una entrevista hace unos días en la que manifestó que no le parecía bien que mantuvieran escondida a María Teresa Campos de los medios con lo buen comunicadora que es. Unas palabras que cabrearon mucho a las hijas y nieta de la presentadora.

"Mandaría a la porra a más de uno", respondió Terelu en 'Sálvame'. "Este va de suavón, y luego por detrás tiene más mala fe", la respaldó Kiko Matamoros. "Que se permita decir que tenemos a una persona en determinadas circunstancias porque nos da la gana..."

"Hay que ser un retrasado, pero retrasado. Que no tiene ni dos dedos de frente", estalló enfadada la colaboradora. "Me parece que es de tener una ignorancia para hacer una afirmación como la que ha hecho, que es lo que me molesta".

"Que hable de dinero me da igual, pero que se permita dar lecciones de lo que debemos o no hacer familiarmente es lo que me molesta", manifestó. "No entiendo por qué no habla de sí mismo, de sus proyectos y sus cosas relacionadas", sentenció visiblemente molesta.