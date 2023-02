Cuenta Ghaleb Jaber Martínez que ser padre orgulloso es su ventana para airear, “y de qué manera”, dice, una mente donde le bullen mil y una historias. Hablamos en el Hotel Eurostars Araguaney, en Compostela. Hila datos y opiniones ante el pinganillo de llamadas, el móvil hiperactivo y un portátil cual sándwich de folios (sinopsis, escaletas, planes de grabación). Es el creador de Motel Valkirias, serie que HBO Max España estrena el 1 de marzo.

“En HBO no tardaron ni un minuto en decirnos: ‘Queremos el proyecto, pese a que después tú negocias las condiciones y demás’. Motel Valkirias les encaja muy bien porque es un contenido humano, un contenido femenino y tuvimos esa grata sorpresa y, a nivel personal, supuso una alegría decir... Guau, una serie en la que yo he estado estará al lado de Los Soprano, The Wire y otros títulos que han marcado un hito en la ficción televisiva”, explica pausado. El relato fronterizo de Motel Valkirias habla de tres mujeres con problemas personales y económicos que ven alterada su vida por un cliente que transporta una mercancía valiosa y peligrosa. De ahí salen los hilos para ocho capítulos de 50 minutos.

Su creador, Ghaleb Jaber Martínez (Santiago, 1981), está al frente de la productora CTV, fundada por su padre Ghaleb Jaber Ibrahim, pilares ambos, cada uno en su generación, de un sector audiovisual gallego que llega ahora hasta las plataformas de streaming de pago.

Ghaleb ya conoce el entorno de estas plataformas, un bum y “también una burbuja”, indica. De CTV salió O sabor das margaridas, producción gallega que en 2020 saltó al top 10 de series de habla no inglesa más vistas del catálogo de Netflix en el Reino Unido.