Sandra Barneda reveló este martes en 'El debate de los tentaciones' una información desconocida sobre Laura y Alejandro. "Esta noche vamos a desvelar un secreto que no nos habías confesado. Me he quedado alucinada porque no me lo imaginaba", comenzó diciendo la presentadora para mostrar su malestar con la participante, que estuvo presente en el plató del reality.

Ya entrada la noche, Barneda se encargó de dar paso a un vídeo en el que se destapaba el secreto que había guardado la pareja: "¡Cómo disimulasteis!". El vídeo en cuestión estaba protagonizado por Samuel, un tentador que ya conocía de antes a la pareja: "Laura y yo estuvimos tonteando unos días en un certamen y finalmente acabó liándose con Alejandro. Él, que era mi amigo, se olvidó de mí". "Alejandro sabía todo lo que sentía por Laura, que me gustaba. Dejé a una persona por poder llegar a estar con ella y le dio igual", reveló Samuel. Tras la emisión de estas imágenes, Laura dio una versión distinta sobre lo ocurrido. "En el certamen había apartamentos, como unas pequeñas villas. Compartíamos una cinco compañeras y cinco compañeros. En la terraza siempre nos juntábamos todos y con Samu hablaba un montón. Es una persona un poco enamoradiza y se montó una película, se pilló un poco de mí", admitió la joven. Sin embargo, Barneda reconoció estar "un poco a cuadros" por el secreto que habían estado guardando tanto ella como Alejandro. "Cuando salen los solteros en la presentación, dije que conocía a dos, pero no dije nombres", explicó Laura sin convencer a la presentadora, que volvió a reprocharle que no dijera nada: "Aparte de ese detalle que dices, luego no lo hablasteis en la villa".