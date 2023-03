Mapa del ‘streaming’ para orientarse tras el ‘aterrizaje’ de SkyShowtime

Cuando la variedad de plataformas empezaba a desestabilizar seriamente agendas y monederos de los usuarios, acaba de llegar a España SkyShowtime, servicio de streaming de Comcast y Paramount, para acabar de complicar la trama. Aquí ofrecemos una guía de las principales tentaciones para elegir con criterio y no arruinarse.

Netflix

Su combinación de (a menudo) calidad, variedad, precios competitivos y comodidad es casi imbatible. Ha perdido series clásicas por la aparición de rivales que han recuperado sus préstamos, pero lo compensa fabricando nuevos referentes, como Stranger things, Los Bridgerton, El juego del calamar y Miércoles. Su espectro va de un concurso como ¡El suelo es lava! a algo tan autoral como Cowboy de Copenhague. Cuánto cuesta: Básico con anuncios, 5,49 euros; Básico, 7,99 euros; Estándar (dos dispositivos, Full HD), 12,99 euros (18,98 con un único suscriptor extra); Premium (cuatro dispositivos, Ultra HD), 17,99 euros (23,98 y 29,97 euros con uno o dos suscriptores).

HBO MAX

En octubre de 2021, HBO se transformó en HBO Max, plataforma creada por WarnerMedia. Y llegaron los contenidos fáciles de localizar y las imágenes oscuras más fáciles de descifrar, gracias al 4K. También una ampliación del campo narrativo: a las producciones exquisitas de HBO (como The last of us) se unen las más generalistas o basadas en marcas de HBO Max. Aquí podrá verse Welcome to Derry, precuela de It, y Dune: The Sisterhood, situada 10.000 años antes de la ascensión del Paul Atreides de Timothée Chalamet. Cuánto cuesta: 8,99 euros al mes o 69,99 al año.

Prime Video

En abril de 2013, Amazon presentó una primera temporada piloto en la que los clientes pudieron elegir qué series pasaban el corte; después no vieron demasiado las temporadas resultantes. Hoy se decide más desde dentro y los datos parecen decir que es mejor centrarse en grandes producciones con marcas reconocibles (El señor de los anillos, Jack Ryan). Su catálogo aún aloja propuestas intimistas, caso de El fin del amor, serie argentina que muestra las muchas formas de amar. Cuánto cuesta: 4,99 euros al mes o 49,90 al año; tarifas reducidas a la mitad para universitarios.

Disney+

El streaming de Disney desembarcó en España en marzo de 2020, con los padres desesperados por distraer a sus hijos confinados. Su catálogo no tiene fondo: incluye casi un siglo de películas de Disney y casi todo lo de Pixar, Marvel, Star wars y National Geographic. En febrero de 2021 se unió la franja para mayores Star, que incluye perlas de FX (la revelación The bear, El paciente) y Hulu Originals (The dropout, Dopesick). Algunos títulos europeos darán de qué hablar este año (Las buenas madres, drama sobre la ‘Ndrangheta, y Tout va bien, tragicomedia familiar). Cuánto cuesta: 8,99 euros al mes, 89,90 euros al año.

Apple TV+

Sus tiros son pocos pero seguros: series y algunas películas con gente conocida. Y todo el lustre que se espera de cualquier producto Apple. Su comedia estrella es Ted Lasso, y su drama más celebrado, Separación, pero su oferta incluye además perlas como Dickinson, Servant, Mythic Quest y Slow horses. Y llegarán atractivos títulos como Ciudad en llamas, adaptación del libro de Garth Risk Hallberg, y Masters of the air, miniserie de Tom Hanks y Steven Spielberg sobre la Octava Fuerza Aérea de EE UU durante la Segunda Guerra Mundial. También la nueva temporada de la monumental Fundación. Cuánto cuesta: 6,99 euros al mes; tres meses gratis al comprar un dispositivo Apple.

Movistar Plus+

La plataforma de televisión de pago de Telefónica, antiguo producto de la fusión de Canal+ y Movistar TV, se planteó hace seis años competir con Netflix y HBO produciendo un puñado de cuidados originales propios. Así han surgido series ambiciosas como La Unidad, Libertad y Apagón, y comedias únicas como Vergüenza y Sentimos las molestias. Sus canales de series adicionales permiten ahora, por ejemplo, tomar el pulso a la ficción europea (busquen aquí la mayoría de nuevos thrillers de la BBC) y seguir títulos clásicos del canal de cable Showtime (como Yellowjackets). Cuánto cuesta: Movistar Plus+ Lite, 8 euros al mes; paquetes en miMovistar, asociados al contrato de líneas fijas y móviles e internet, desde 11 (Movistar+ Esencial).

Filmin

Un paraíso cinéfilo virtual y, además, bien organizado. Apuesta por los canales temáticos y las colecciones actualizadas regularmente; la más imponente, quizá, la dedicada a las mejores películas de la historia según el último sondeo de Sight & sound. A su colección de cine clásico, de autor y/o de todo el planeta se une una robusta de series, sobre todo europeas, que han empezado a alimentar con producciones propias como Autodefensa y la inminente Selftape. Durante la pandemia, acogió las versiones online de grandes festivales nacionales. Y tiene el suyo, Atlàntida Film Fest, con títulos importantes disponibles antes del estreno en cines. Cuánto cuesta: 7,99 euros al mes; 84 euros al año.

AtresPlayer

El paquete de suscripción de Atresmedia permite ver contenidos del grupo antes de su estreno en televisión y disfrutar de las atrevidas series originales de la plataforma. Desde finales de 2019 ha estrenado spin-offs de algunos éxitos, pero también curiosidades como Veneno, Cardo y La ruta. Además, rescatada del cese de operaciones de Liongsate+, acaba de llegar la esperada Nacho, sobre Nacho Vidal. Cuánto cuesta: 4,99 euros al mes; 49,99 euros al año.

SkysShowtime

Dos gigantes de Hollywood, Comcast y Paramount Global, han unido fuerzas para dar forma a esta plataforma tan solo para Europa. SkyShowtime tienta por el universo de series de Taylor Yellowstone Sheridan; todas esas perlas de Paramount+, Peacock, Showtime y Sky Studios, y franquicias cinematográficas como Star Trek, Misión imposible y Fast & furious. Además, cinco temporadas de Bob Esponja y ¡ocho! de La patrulla canina. Cuánto cuesta: 2,99 euros (oferta inicial al 50%) y 5,99 euros (después del 25 de abril).