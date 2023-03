El periodista Jesús Álvarez, después de conocerse su jubilación de TVE hace unas semanas, criticó a la cadena pública y a sus directivos en diferentes intervenciones en medios. “Tenía dos proyectos importantes de trabajo para hacer en la casa y pedí hablar antes de irme. A mí no me ha recibido nadie y he llamado a varias puertas para hablar cinco minutos con la gente”, afirmó el periodista, añadiendo que, en televisión, “falta mucha mano izquierda”.

El comunicador también ha puesto en relieve que esta situación se trata de una “cuestión de educación”, y no de un tema “político”, no sintiéndose reconocido con “las formas”. “Me puedes decir: ‘Jesús, oye, en este momento esto no cuenta entre nuestros proyectos, o ahora mismo no podemos afrontarlo’. Lo que sea. Pero recíbeme. Por lo menos escúchame. Que llevo muchos más años en la casa que tú”, afirma en El Debate.

En declaraciones para la revista Pronto, Álvarez aseguró que su retirada profesional no fue una decisión personal: “Me quedé perplejo cuando [en TVE] me obligaron a jubilarme. Me siento defraudado. No han tenido en cuenta todo lo que he dado a esa casa”. El periodista también desveló los motivos que le dieron para jubilarse explicando que el convenio de la corporación “te obliga a marcharte cuando cumples 65 años y lleva más de 35 cotizados a la Seguridad Social”.

“Ahora que estamos en plena actividad, se puede seguir un par de años o más”, añadió Álvarez, que también contó que envió un mensaje a Elena Sánchez, presidenta interina de TVE: “Es amiga mía de toda la vida y todavía estoy esperando contestación”.