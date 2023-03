Pablo Motos y sus colaboradores pusieron sobre la mesa de debate el último y disparato invento que está recorriendo Internet. En las últimas semanas se han hecho viral un aparato para "besarte" con tu pareja a distancia. Una novedad que en 'El Hormiguero' aprovecharon para hablar sobre primeros besos.

La historia que más reacciones generó fue la de Pablo Motos. El presentador quiso compartir con los colaboradores y los espectadores como fue su primera vez dándole un beso a una chica. Una confesión que horrorizó a sus compañeros.

"Yo tuve muy mala suerte en ese sentido, porque los dos éramos primerizos, aunque tampoco lo calificaría como mala suerte", comenzó diciendo mientras hablaba de la joven de 14 años con la que vivió su primer beso. "Nos besamos y ninguno de los dos tenía ni idea de por dónde iba aquello. Yo veo que, al besarnos, ella empieza a hacer un ruido y yo empecé a imitarlo", agregó haciendo una demostración a sus compañeros

"¡Qué horror, Pablo!", exclamó Cristina sin cortarse un pelo. "¡Qué horror! ¡Qué mal!", se escuchaba decir al resto de compañeros que componían la mesa.

"Para mí es un recuerdo muy bonito, no me lo fastidiéis. Fue un beso sin lengua porque ninguno de los dos sabíamos nada, parecía aquello una lavadora. Las bocas juntas, pero sin nada más", señaló ante las reacciones de sus compañeros. "Yo me quedé pensando: '¿Pero esto es un beso? ¡Pues no sé si me ha gustado!", añadió el presentador para pasarle el testigo a Tamara Falcó.