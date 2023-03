O filme Olvido e León, de Xavier Bermúdez, que emite esta noite (23.30 horas) a Televisión de Galicia (TVG), supón a continuación da trama da galardoada León e Olvido e presenta a historia de dous irmáns xemelgos e orfos, un deles con síndrome de Down. Esta película, participada pola TVG, conta nos papeis principais con Marta Larralde e Guillem Jiménez, primeiro protagonista con síndrome de Down nunha película española. Eles representan a historia de dous irmáns xemelgos e orfos, un deles con síndrome de Down, unidos e enfrontados por sentimentos moi intensos.

Na secuela desta aclamada relación de tenrura e realismo, os espectadores coñecerán a evolución das súas vidas. Despois de 15 anos, Olvido aceptou que o seu mal non é León, senón poderes que non coñece e que non identifica ben. A película foi rodada en distintas localizacións da provincia de Ourense.

Por outra banda, no eido das Noites temáticas e da celebración do 8M, a G2 emite hoxe pola noite a película Nación de Margarita Ledo, longametraxe documental que pescuda na historia das mulleres galegas na segunda metade do século XX, cando durante os anos 60 e 70, traballar na fábrica de louza Pontesa foi para elas sinónimo de liberdade, independencia económica e militancia. O retrato destas mulleres traballadoras ten como protagonistas as actrices Mónica Camaño e Nieves Lusquiños, ás que acompañan Mónica de Nut ou Xoana Pintos. A cinta posiciónase no cinema de non ficción e constrúe un relato coral mediante a testemuña das extraballadoras da Pontesa, a interpretación das actrices e o pouso da herdanza cultural.