Lydia Lozano vuelve a estar en el foco del huracán en 'Sálvame' después de Carmen Alcayde asegurase que ella y su marido habían sido visto en un local de intercambio de parejas. Una información que la periodista no tardó en desmentir mostrando su enfado y decepción con su compañera.

El día que la información vio la luz, Lydia no estaba presente en el plató de 'Sálvame', por eso ayer, la periodista se enfrentó cara a cara con su 'amiga', en un tenso enfrentamiento en el que ambas se echaron en cara de todo. Pero lo peor para Lozano estaba aún por llegar. El programa aseguraba tener un "testigo protegido" que destaparía sus intimidades.

La persona en cuestión no era otro que Jimmy Giménez-Arnau que nada más entrar en plató provocó que la colaboradora se marchase rápidamente: "Cada vez que este señor se ha sentado en un plató a hablar de Charly me he quedado en mi casa. Se sienta a hablar del que fue su mejor amigo. Escribió de él y se hizo dos programas, una entrevista y un poli, y yo me quedé en mi casa y no cobré. Y ahora viene a hablar de Charly y de mí. ¡Yo me voy, no soy imbécil!".

Jimmy le explicaba que venía a dar la cara por ellos, pero afirmaba que "Charly es un chingón", algo que hacía que ella se marchase de las instalaciones de Telecinco definitivamente: "No voy a participar de esto. Hay veces que hay que decir no en la vida. No pienso quedarme con este señor hablando de Charly, me niego. ¡No!", decía a gritos y entre lágrimas, ya en la calle.

"Antes de estar con ella, Charly le daba a todo, lo mismo a una tía impresionante que a una vieja y gorda, pero estoy segura de que desde que está con ella no ha hecho nada con nadie. No le pega, no es su estilo, y mucho menos ir a locales de ese tipo. ¿Pero por qué tengo que aguantar yo que esta me diga de lo que puedo hablar?", se preguntaba indignado.

Finalmente Lydia Lozano logró calmarse y regresó de nuevo a su sitio.