'Pasapalabra' arranca una nueva semana con la esperanza de que Orestes o Rafa consigan llevarse el histórico bote. Los concursantes continúan luchando por hacer historia en el programa y llevarse el millonario premio que nunca había alcanzada ese cifra.

Una semana más nuevos invitados aterrizaron en el plató para ayudar a Rafa y Orestes a acumular segundos para el rosco final. Y fue ahí, cuando Roberto Leal estaba presentando a los invitados, cuando sufrió un pequeño lapsus. Tras dar la bienvenida a los invitados del naranja (Raúl Peña y Cosima Ramírez) y a los del azul (Nancho Novo y Paola Dominguín), el presentador pasó directamente Orestes, olvidándose de presentar a Rafa.

"Sabéis lo que me está pasando últimamente, que me estoy saltando a Rafa, que es de Sevilla, y como tengo tanta confianza...", admitió. "No pasa nada...", apuntó Rafa, pero Leal quiso justificarse: "Cuando hay empate, hablo primero con ellos y luego me los salto en la presentación de los invitados. Como lo han hecho tantas veces...".

"Di la verdad, que como soy del Betis... pues ahora no te quiero hablar", respondió Rafa bromeando. A lo que Leal respondió yendo a darle un tierno y cariñoso abrazo.

Tampoco fue en este programa cuando Rafa Y Orestes consiguieron llevarse el bote, que ya acumula 2.224.000 euros. Ambos decidieron plantarse en 22 aciertos, empatar y evitar jugar 'La Silla Azul'.