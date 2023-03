Ni una semana ha pasado del estreno de 'Supervivientes' y el reality ya ha vivido el primer intento de abandono. El primer programa de 'Conexión Honduras' confirmó que Patricia Donoso amenazaba con abandonar el programa. La empresaria aseguraba no poder más y estaba dispuesta a decir adiós a Honduras. Una decisión que le duro unas pocas horas porque finalmente reculó y decidió que sí quería continuar con la aventura.

Los diferentes programas de la cadena no han pasado por alto el tema y el 'El club social' de 'El programa de Ana Rosa' fue uno de los primeros en comentar lo sucedido. Un debate que generó un momento un tanto tenso entre Joaquín Prat y Antonio Rossi.

"Era de prever. Yo lo dije el viernes, que Patricia Donoso iba a durar en 'Supervivientes' lo mismo que un merengue en la puerta de un colegio. Y me decía Rossi: 'no, no, yo espero mucho de ella'", comentaba el presentador. Unas palabras que no le hicieron demasiada gracia al colaborador que, cuando creía que nadie le escuchaba, señaló: "¿Yo? Eso se lo está inventando".

Cuando la cámara ya enfocaba al colaborador, este no dudaba en decir: "¿Cuándo hemos hablado nosotros de Patricia Donoso? ¿Una conversación nuestra de Patricia Donoso? Más quisiera ella, Joaquín". El tertuliano reía ante lo dicho, a lo que finalmente Joaquín Prat se preguntaba: "¿Entonces con quién coño lo hablé yo?" "Conmigo no. Patricia Donoso no entra en mí", sentenció Rossi.